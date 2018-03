De derechos humanos y otras nimiedades Escrito por Gina Arias. Publicado en Columnas de Opinión

Es interesante escuchar los argumentos del sector tradicionalista de la sociedad con respecto a la cero legitimidad que tiene la comunidad LGBTI (siglas de las palabras Lesbianas, Gais, ​ Bisexuales, Transexuales, y personas Intersexuales) para exigir derechos ante instancias jurídicas. Argumentos como que: la homosexualidad no existe, el matrimonio no es un derecho, eso es pecado, son algunas de las pruebas para exigir al Estado no legalizar el matrimonio igualitario en Panamá y en el mundo.

“Se dejan influenciar por la corriente, por la mayoría” y afirman que quienes apoyan el reconocimiento de leyes antidiscrimación se dejaron lavar el cerebro por doctrinas repetitivitas. Y cuando se le recuerda a los tradicionalistas que ellos son la corriente, que son la mayoría, ya tienen bajo la manga el argumento de que vivimos en un estado democrático, donde se debe seguir la opinión de la mayoría y lo recuerdan con su gran marcha.



Sí, se sabe que la tienen más grande, pero no por ello tienen el derecho a repudiar e insultar a las minorías y declarar que los demás los deben aceptar solo porque sí.

No tenemos que voltear la mirada tan lejos al pasado para horrorizarnos con el trato que le dio la sociedad a algunas minorías como negros e indígenas, en donde se utilizaron los mismos argumentos para negarles derechos.



Al parecer estamos obligados a repetir los mismos errores, solo que con diferentes protagonistas. * La autora es periodista de Metro Libre.

