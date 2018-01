Exitosos y Humillaciones Escrito por Eduardo Reyes Vargas. 21 Enero 2018 Publicado en Columnas de Opinión

El tema de “exitosos” se refiere a aquellos personajes que suelen ostentar riquezas externas productos de una panadería de” panes sucios”. Significan fortunas adquiridas por evasión de impuestos, delitos contra la administración pública, narcotráfico , lavado de dinero, más explotación al prójimo.

Ellos se califican de “exitoso” cuando sus vecinos, familiares y conocidos saben muy bien los orígenes ilícitos de sus dineros. Son felices en apariencia pero su conciencia los martiriza sin cesar. Creyentes o no sospechan que hay justicia terrenal y divina.



Y cuando menos lo esperan, llegan las sentencias de ambos lados. Reflexionen falsos exitosos. No se destruyan ni dañen más a su país y sus familias. No hay excepciones .En sectores públicos y privados los encontrarás. Las humillaciones hoy les han dado como la mayoría de las veces denominaciones en ingles: BULLYNG.



Han existidos por años pero hoy su divulgación para mermarlas por lo dañino que ocasionan, también las ha convertido en moda. Quienes no lo hacían, ahora lo hacen. Ojalá esas humillaciones atentatorias a los derechos de los seres humanos tarde o temprano y más allá de la educación preventiva, sean castigadas como otras. Más respeto entre todos desde la niñez hasta la adultez mayor. * El autor es médico.

Eduardo Reyes Vargas

