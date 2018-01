¿Llegó la hora de una Acción Constituyente? Escrito por Cristóbal Silva. 17 Enero 2018 Publicado en Columnas de Opinión

El Movimiento Constituyente Va, que promueve una Asamblea Constituyente para nueva Carta Magna orientada a corregir los vicios existentes e implantar medidas para impedir la corrupción en el país.

Llegó la hora de una Acción Ciudadana para provocar un proceso constituyente para establecer nuevas y urgentes reglas, algunas sugeridas son:



1. Eliminar el carácter presidencialista de la Constitución actual y asegurar una real separación de los 3 poderes del Estado.



2. Modificar la forma de escoger y elegir magistrados para la CSJ y para el TE.



3. Modificar estructura de la Asamblea. Se limitaría el número de diputados a 51 electos provincialmente y 10 electos a nivel nacional. Desaparecen circuitos electorales que crean caciques regionales que se reeligen indefinidamente.



4. Limitar el salario a B/.7,000 mensual, sin recibir viáticos, ni dietas ni ejercer ningún otro cargo. Limitar los viajes a no más de dos por año y por un máximo de 10 días.



5. Diputados deben pagar impuestos y seguro social, placa y gasolina de su automóvil y no podrá importar autos libre de impuestos.



6. Los diputados deberán hacer declaración pública y anual de su patrimonio.



7. Los diputados deberán sesionar 10 meses al año. Las ausencias injustificadas al pleno se descontaran del salario, a razón de dos días de salario por cada ausencia. 8. Diputados deberán cumplir con las mismas leyes que el resto de la ciudadanía, sin impunidad extraparlamentaria. Sus parientes de 2do grado de afinidad y hasta 4to grado de consanguinidad no podrán laborar en el Órgano Legislativo.



El próximo presidente electo en mayo 2019, convocaría una Asamblea Constituyente dentro de sus primeros 6 meses de gestión.



Se continuaría con un calendario de no más de 18 meses para tener una nueva constitución aprobada por referéndum nacional efectiva a partir del segundo semestre de 2021.



Nuevas elecciones dependería de artículos transitorios. Estos temas se propondrían para discusión pública en un Debate/Conversatorio Nacional. * El autor es ingeniero.

Cristobal Silva

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twit: Cristobalsilva3

