Cuando el recato desaparece Escrito por Euclides M. Corro R.. 16 Enero 2018 Publicado en Columnas de Opinión

No se trata de dictar una cátedra de moral o en todo caso pecar de mojigatos. Sin embargo quiero referirme al caso de algunas personas que olvidando su condición de figuras públicas, se prestan con intención o sin ellas, al ridículo en las redes sociales.

El asunto se resume al simplismo de que se trata de la vida personal y que solo a ellos les debe importar. No es cierto. Cuando las personas llegan, para su fortuna o no, a ocupar altas posiciones dentro de la vida pública, entonces deben al menos actuar con recato y respeto hacia el resto de la sociedad.

Desde el más humilde hasta aquellos que no tienen prevalencia ante el resto de los ciudadanos, deben observar normas mínimas de decoro en su conducta y por tanto, entender que aunque ellos no se respeten, hay reglas de moralidad que tienen que ser atendidas. No es un asunto de que “esa persona me cae bien y me encanta su populismo”, porque de eso no se trata.

Tampoco si es hombre o mujer. No entiendo cuando una dama que ha ocupado el puesto de Ministra de Estado, se expone a que la filmen gritando vulgaridades y ebria. Tampoco cuando se dedican al bailoteo popular mostrando parte de sus encantos; o peor aún, cuando ni siquiera se sonroja cuando en pijama danza encima de su cama con otro varón que no es su compañero oficial.

Y esta apreciación es igual para aquellos varones que siendo figuras públicas participan de fiesta donde lo graban, en una danza que más bien parece un rito de apareamiento. Si los ciudadanos exigimos a aquellos atletas que logran encumbrarse en una disciplina que se comporten como un buen ejemplo hacia la juventud, también tenemos que hacer los mismo con los políticos del patio. Repito.

Es asunto que a nuestro entender, debe marcar la diferencia entre el descaro y el recato. Ojalá que mi crítica sea entendida en su justo valor.

* El autor es periodista.

Euclides Manuel Corro Rodríguez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Imprimir Correo electrónico