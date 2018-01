Zombie panameño Escrito por Rogelio Alvarado. 15 Enero 2018 Publicado en Columnas de Opinión

Jorobado, silente y apático. El zombie panameño se alimenta de rambulerías del Chollywood y de faltas ortográficas. Se mueve adonde le digan, y opina como le ordenen los influenciadores de redes sociales.

Los zombies criollos carecen de sentido común, por lo que los verás ensuciando ríos y playas, estacionándose mal, chateando en el trabajo u oyendo emisoras de radio que en vez de música, transmiten conversaciones del DJ y sonidos de vidrios rotos. Si quieres sobrevivir: Edúcate, aprende un idioma, conoce cosas nuevas, come comidas distintas, atrévete a crear sin temer a fallar en el intento, haz senderismo y limpia tu camino, ve a exposiciones de arte o a conciertos de cantantes que no usen autotune, ejercítate y planta un árbol. No hay cura para los zombies. Intentar salvarlos es perder tiempo y dinero. Si eres humano y estás allá afuera, mantente con vida en este mundo de muertos vivientes.

Rogelio Alvarado

* Ingeniero.

