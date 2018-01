Claves para mantenerse motivado con el ejercicio Escrito por Miguel Mayo. 15 Enero 2018 Publicado en Columnas de Opinión

Muchas personas necesitamos que se nos estimule para poder hacer ejercicios y muchas veces tratamos de encontrar una excusa (cualquiera y hasta nos la creemos), para no hacer una rutina de ejercicios.

La razón de este artículo es brindarles algunas recomendaciones que podrían ayudarnos a mantenernos haciendo ejercicios.

Siempre nos han dicho que el ejercicio frecuente mejora la función cardiovascular y disminuye las muertes por motivos cardiacos, pero esto no parece ser estímulo adecuado porque los beneficios son a largo plazo. La realidad es que el ejercicio diario también mejora, y a corto plazo, el estado de ánimo, capacidad de producción laboral, mejora el sueño y ayuda a perder peso y tener mejor figura.

No es cierto que hace más ejercicios el que más suda o el que termina la rutina con más dolor muscular. De hecho, este grupo de gente abandona más rápido las rutinas de ejercicio. Hay que escoger un ejercicio que nos guste y que no lo veamos como una tarea, si no, como un momento de diversión.

Debe poner el tiempo de hacer ejercicios en su agenda y es NO negociable. Hay que convertir el ejercicio en un hábito y formar parte de la vida de cada uno. Muchas veces, sobretodo cuando se quiere hacer ejercicio cardiovascular, es bueno conseguir un amigo(a). Esto le da más energía e incluso puede a ayudar a profundizar los lasos de amistad más que tomar café juntos.

Hay estudios que demuestran que la dinámica de grupo puede ayudar a elevar la motivación para hacer ejercicios. El uso de aparatos que miden los pasos, calorías, etc. ayudan a que se cumplan las metas que te puedes poner. Por ejemplo, tratar de caminar al menos 7000 pasos por día. Por dignidad y orgullo tratamos de cumplir esa meta diariamente. A medida que vas avanzando, puedes ir aumentando las metas y eso te traerá más beneficios que los que podrías imaginarte.

