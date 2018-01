Situación educativa se agrava Escrito por Yessika Calles. 05 Enero 2018 Publicado en Columnas de Opinión

La crisis que enfrentan los colegios particulares del país desencadenada por el aumento salarial de docentes del sector público que los obliga a también a subir el salario a educadores del sector privado avista un futuro incierto y cada vez más complicado. El aumento salarial es justo para el sector educativo ya que este es uno de los ejes principales para el desarrollo de las personas y así mismo para el país. Los reclamos por parte de líderes de colegios privados no han sido escuchados por el Ministerio de Educación incrementando la desconfianza y la preocupación por parte de los encargados de estos centros, incluso llevando al cierre de escuelas privadas más pequeñas. Esta situación no solo afecta a estos colegios que tendrán que amortiguar este incremento con el alza en las matrículas y mensualidades, también se ven afectados los padres de familia a los que se les dirigirá directamente este aumento con lo ya mencionado y una gran parte no podrá seguir asumiendo los altos costos de educación. Lo cierto es que habrá una gran migración de estudiantes de colegios privados hacia el público, situación que no podrá ser soportada, ya que el sistema educativo estatal no tiene la capacidad de atender al 100% el estudiantado que permanece en el sector privado.

*Periodista.

Yessica Calles

