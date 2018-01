Mensajes ofensivos en las redes sociales Escrito por Ernesto Cedeño. 03 Enero 2018 Publicado en Columnas de Opinión

Algunas personas, están enviando, en las redes sociales, información ofensiva, vulgar, familiar-íntima, etc.

Lo anterior se debe considerar, como actos propios de un libertinaje de expresión, que no es más, que la facultad que tiene todo individuo de emitir expresiones diversas y opiniones sobre ideas, desenfrenadamente, es decir, sin importarle lo que dicen, como lo dicen y en qué momento lo dicen.



Estos actos, debilitan algunos principios fundamentales, que se detallan a continuación:



No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos). No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos).



El libertinaje consabido, es evidencia del debilitamiento ético de nuestra sociedad.

* El autor es abogado.

Ernesto Cedeño

