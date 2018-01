Atornillando al revés Escrito por Euclides M. Corro R.. 02 Enero 2018 Publicado en Columnas de Opinión

Existe una proclividad de parte de algunos sectores del gobierno de enredar las cosas a tal extremo que lo bueno se “convierte en mueca” y al final, la alta dirigencia es la que paga los platos rotos por la incompetencia o “el importa poco” de algunos funcionarios que no hacen la tarea correctamente.

Aunque algunos sectores no compartían la forma en que se calculó el pago de los famosos CEPADEM, al final del camino la actitud fue aquella de que “más vale pájaro en mano, que mil volando”.



Es decir, aceptemos los que nos dan y ya el tiempo dirá si se puede corregir el supuesto cálculo injustos. La realidad ha sido decepcionante.



Aunque el gobierno y el propio presidente Juan Carlos Varela validaron el esfuerzo de una ley que hiciera justicia a esta petición retardada por mucho tiempo, la alegría inicial se convirtió en mueca. Son más los que se han quedado esperando el famoso bono que los que ya lo tienen en su poder; refiriéndonos exclusivamente al sector de los jubilados.



El tiempo ha funcionado en contra y lo que al comienzo parecía algo bien organizado, al final no ha sido otro ejemplo más de “gente que atornilla al revés”. Solo unos cuantos en comparación con el total han recibido sus bonos. La gran mayoría está en espera siquiera que le digan si tienen derecho o no.

Existe una página de consulta en el web del ministerio de Economía y Finanzas donde la única respuesta pareciera ser que el pago “está en trámite y por definir”. Algunos dicen que es mejor la esperanza, que la decepción. La verdad, no sé.

* El autor es periodista.

