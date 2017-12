Sin importar quién esté Escrito por Yuliza Serracín. 27 Diciembre 2017 Publicado en Columnas de Opinión

Quién se haya criado en alguna zona roja del país habrá escuchado alguna vez que bandas rivales se han encontrado en el camino y no han desatado una balacera por presencia de menores de edad. Al parecer, ese “poco respeto” por los niños es invalido en estos tiempos, recordando el reciente caso en que asesinaron a una niña de seis meses de edad, quien estaba en brazos de su tío, en una localidad de San Miguelito.

Y, sin ir muy lejos, fui protagonista de uno de esos casos de peligro cuando delincuentes armados entraron a mi hogar hace un año; la presión eran las armas de fuego sobre las cabezas de una niña de 11 años y un niño de seis años.

Lo triste, es que en barrios populares cualquier niño, que no reciba una buena educación, puede ser vulnerable tanto como para ser la víctima, o el victimario de un menor.

Ojalá las políticas públicas ejerzan mayor presión en programa sociales como el deportes y actividades culturales, y no un bono por escuchar charlas, porque he visto cómo ese beneficio pagado con impuestos del pueblo “para no delinquir”, muchos los han utilizado para una vida de “ninis” y las cervezas del fin de semana.

La autora es periodista

