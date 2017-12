Tenga más calma y precaución Escrito por Karoline Santana. 26 Diciembre 2017 Publicado en Columnas de Opinión

Llegó la época más hermosa de Panamá y con ella la delincuencia, juega vivo y estrés, por eso es importante tomar todas las medidas y pensar con cabeza fría.

Para empezar, no está bien que las personas anden tan aceleradas por la vida, pero es importante no andar paseando por la avenida como si no existieran los maleantes y peor aún si tienen tantos paquetes en las manos.

Como diría la Policía Nacional, nuestro primer anillo de seguridad somos nosotros mismos. Dejen a un lado su teléfono y de andar distraído por las calles chateando como si se encontrara en la sala de su casa o en un restaurante.

Por si no se han dado cuenta, los tiempos tranquilos y de seguridad en Panamá forman parte del pasado desde hace mucho tiempo.



Trate de tener más calma cuando va al volante, ponga música relajante, esté pendiente a las señales de tránsito y ceda el paso a los demás conductores de ser necesario, tenga en cuenta que todos queremos llegar sanos, salvos y calmados a disfrutar estos días.



En lo posible trate de no salir de su casa si no es necesario. Vendrán días de más calma y menos peligros, aquí lo importante es que disfrute en familia y recuerde el nacimiento de Jesucristo.

La autora es periodista

Imprimir Correo electrónico