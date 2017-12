Lo mismo de siempre, nada nuevo ni diferente Escrito por Thaylin Jiménez. 22 Diciembre 2017 Publicado en Columnas de Opinión

A poco que se realicen las elecciones generales de Panamá muchos han mostrado sus aspiraciones a la silla presidencial, sin embargo no se escucha nada nuevo ni diferente.

Los mismos de siempre que se disputan a los internos de los partidos sus puestos para asegurar permanencia en el colectivo. Mientras, más de 20 ciudadanos están en la recolección de firma por la libre postulación de los cuales sólo 3 podrán competir por la presidencia.



Si bien, todavía hay tiempo de decidir quién dirigirá al país a partir de 2019, la gama de figuras no convence, al menos en los personal, pues no creo en la misma gente de siempre que al final no cumplen con sus promesas de campaña, y también que con los recientes escándalos de corrupción más de cuatro personalidades de la política se han visto envueltos en acusaciones e investigaciones, algo que crea más desconfianza en los políticos una vez que llegan a asumir mandatos.



Entonces, elegir a nuestros gobernantes en el próximo periodo electoral es una decisión que más que antes debe ser bien pensada y analizada para escoger personas que cumplan con sus funciones sin robar y creando oportunidades para todos los panameños.

La autora es periodista

