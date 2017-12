¿La música en Panamá va en picada? Escrito por Zulema Emanuel. 21 Diciembre 2017 Publicado en Columnas de Opinión

A pesar que este año dos artistas panameños fueron reconocidos con un Latin Grammy, por sus últimas composiciones, lo que se escucha en algunas emisoras dan ganas de salir corriendo. No se puede negar que el doble sentido siempre ha existido, pero con el nuevo movimiento del trap lo que sobra son letras vulgares que son explícitas, denigran a la mujer o incitan a la violencia.Hace unos días se generó una polémica por una melodía de un artista nacional, el cual traspasó las fronteras y hasta reconocidas actrices se vieron involucradas en la polémica.No es por defender, pero si con ese mismo acérrimo se peleará para censurar a todos los exponentes que interpretan temas que en vez de exaltar, son un atentado a los oídos, el tipo de música que escucharíamos en las estaciones sería diferente.La realidad es que eso no sucede y es común ver a las propias damas bailando al son de estos ritmos. Hace falta que tomemos conciencia. Si no hay una Junta de Censura, uno debería ser el supervisor en el hogar y enseñarles a los jóvenes con el ejemplo.Eso en cuanto al género regué, porque si nos vamos a otros ritmos pareciera que los artistas han colgado los guantes y optado por incursionar en otras actividades como sacar un carrito de comida, vender bisutería, hacer teatro o participar de cortometrajes.Los únicos que siguen dando la batalla son los tipiqueros, prueba de ello es que para el 2018 Samy y Sandra Sandoval representarán al país en el Festival Viña del Mar.*La autora es periodista

