La división del corregimiento de David. ¿Interés político? Escrito por Luis Alberto Gaitán. 21 Agosto 2017

La división del corregimiento de David, en Chiriquí, tiene su primer traspiés, luego que uno de los proponentes asegurara que está de acuerdo con la división, pero con la consultas a las más de 100 comunidades que hay en el mismo y con un interés real acorde al tamaño poblacional y no por un interés electorero.

Esto en síntesis, muestra una realidad, ya que las consultas, no logran aglutinar ni al 1 % de la población que reside en esta área. No hace mucho, me toco conocer personas de un partido en la que ya hay “candidatos a representantes”.

En otras palabras, no se ha dividido el corregimiento y ya hay quienes aspiran. La división de un corregimiento de 150 mil personas no debe llevarse desde un punto de vista político y soy un creyente que esta división debe darse para las elecciones del 2024.

El hacer esto, realmente sin una consulta que aglutine a los moradores de las comunidades que serán divididas, sería más que una falta de respeto. Los davideños deben ser realmente consultados barriada por barriada.

