VIH...no te escondas
Escrito por Miguel Mayo. 21 Agosto 2017

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), es un microorganismo que ataca el Sistema Inmune de las personas, haciéndolas vulnerables a muchas infecciones. En las etapas avanzadas de la infección sobreviene el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que se define por la aparición de infecciones oportunistas, que pueden poner en peligro la vida.

El diagnóstico de la infección por el VIH se basa en una prueba de laboratorio, rápida y segura, la cual demuestra la presencia de anticuerpos contra el VIH, en una persona. Esto debe confirmarse mediante otra prueba con distintas características operativas. Este resultado es estrictamente confidencial y esta administración la ha declarado gratis a toda la población para "universalizar" el acceso.

El VIH se puede transmitir mediante relaciones sexuales (vaginales o anales), contacto bucogenital sin protección; transfusiones de sangre; intercambio de agujas, jeringas u objetos punzocortantes; y la transmisión de la madre al hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. El conocimiento de la propia infección con VIH permite:

• En una mujer embarazada, incorporarla a un monitoreo durante su control prenatal, que evitará la transmisión del virus a su bebé.

• La vinculación para el diagnóstico temprano de su pareja sexual e hijos, de estar estos infectados

.• El diagnóstico temprano de enfermedades oportunistas

.• Establecer el momento indicado para iniciar el tratamiento adecuado. En Panamá existen todos los medicamentos que se utilizan.

• Al tener acceso al tratamiento antirretroviral, este: o detiene la reproducción del virus, o evita la destrucción de las células del sistema inmunitario y protege al organismo de las infecciones, o permite una mejor calidad de vida, o disminuye la posibilidad de transmisión del virus a su pareja sexual.

El Ministerio de Salud de Panamá ofrece a las personas con diagnóstico de VIH, un manejo multidisciplinario, con Clínicas de Terapia Antirretroviral en el país, con personal médico y de enfermería, capacitado en VIH, infectólogos y psicólogos.

Brinda además de los medicamentos antirretrovirales, las fórmulas maternizadas para los lactantes, hijos de madres con VIH, que no pueden recibir lactancia materna, evitando la transmisión del VIH al lactante.

Es importante que la población sepa que en Panamá existen todas las facilidades para el diagnóstico y tratamiento oportuno. Hazte la prueba, pudieras tener el virus y no saberlo. Si lo tienes, ta mbién tenemos el tratamiento para que lleves una vida mejor y esto hace la diferencia entre la vida y la muerte. El no tener síntomas no significa que no tengas el virus. * El autor es médico y ministro de salud.

