Revocan de medida de detención provisional a taxista por privación de libertad Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

El Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, conformado por los magistrados Gustavo De Gracia (presidente), Giovanina Antinori y Mauricio Marín, modificaron las medidas cautelares impuestas a un taxista de 48 años de edad, investigado por el delito de privación de libertad en perjuicio de una menor de edad de 6 años, este miércoles 23 de mayo de 2018.Las medidas cautelares impuestas por el Tribunal de Apelaciones son el reporte los días lunes, la prohibición del salida del país, la prohibición de acercarse a la víctima y se le inhabilitó para manejar transporte selectivo (taxi).La fiscalía que estuvo representada por la fiscal Elisa Arosemena, no tuvo ninguna objeción a las medidas cautelares impuestas.La defensa privada estuvo a cargo del licenciado Iván Flores, y por la defensa de las víctimas, participó la licenciada Diana Icaza, quien no se opuso a la modificación de la medida cautelar.Este hecho se registró el día 15 de mayo de 2018, aproximadamente a las 7:18 a.m., en Avenida B, San Felipe, cuando una señora solicitó a un taxista la llevará junto con sus dos hijas de 4 y 6 años, y le aclaró que serían dos lugares, la primera parada sería en el sector conocido como el Terraplén y la segunda a un colegio ubicado en Calidonia.Al llegar a la primera parada, la madre de la víctima le indica al conductor que se bajaría a dejar a la niña, mientras que la otra menor quedaría esperando dentro del transporte selectivo, cuando se percató que no estaba el vehículo.

Imprimir Correo electrónico