Asesinatos e inseguridad le ganan la pulseada a los planes anticrimen Escrito por Gina Arias. Publicado en Nacionales

Pese a que los diferentes estamentos de seguridad del país han implementado proyectos ambiciosos para disminuir la violencia y la inseguridad que enfrenta el país, miles de panameños expresan que la problemática no da tregua.El exdirector de la Policía Nacional (PN), Rolando Mirones, manifestó que el gobierno “ha tomado medidas aisladas cada vez que hay un problema de seguridad y solo reacciona, no responden a un plan coherente de trabajo”.Según Mirones “no importan los planes que se tengan, si no hay un proyecto multisectorial contra la violencia. Además la falta de salud básica, alimentación y oportunidades laborales ayuda a que haya un número alto de personas que recurren a la violencia y delincuencia”.El director de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), Jaime Abad, afirmó que ve con buenos ojos la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana presentada por el MINSEG, para los años 2017-2030 y que comprendería hasta tres administraciones si se le da continuidad, porque según Abad, “el país necesita implementar un plan que vaya más allá de un periodo de gobierno; la inseguridad se combate a largo plazo”.GINA ARIAS RIVERAInstagram: riverarias92Twitter: @riverarias92

