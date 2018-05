Tribunal Superior confirma fianzas de excarcelación en caso de PANDEPORTES Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

Mediante sendas resoluciones N°58, N°59, y N°60 del 16 de mayo de 2018, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, confirmó en todas sus partes la decisión del Juzgado Sexto de Circuito Penal de Panamá, en el sentido de conceder el beneficio de fianza de excarcelación a favor de Javier Filemón Tejeira Pulido, Iván Arturo Arrocha Chevalier y Vernon Emmanuel Salazar Zurita, dentro del sumario que se les sigue por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en perjuicio del Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES).En ese sentido, cada uno de los imputados deberá consignar la suma de ochocientos mil balboas (B/.800,000.00), para gozar de libertad provisional mientras dure el proceso.Al motivar la decisión, los magistrados Eda Gutiérrez de Jiménez, María De Lourdes Estrada Villar y José Hoo Justiniani, estimaron que la cuantía establecida por la juez de primera instancia, Luzmila Jaramillo, resulta equitativa con la naturaleza del delito, la circunstancias del hecho y la situación pecuniaria de los sindicados.Destaca también el Tribunal de Apelaciones que los imputados han comparecido a rendir sus descargos de forma voluntaria, lo que demuestra su intención de no evadir la justicia. No obstante a lo anterior, destacaron la correcta aplicación de medidas cautelar de impedimento de salida del país, a fin de evitar la fuga de los prenombrados.Los hechos de la presente causa surgen de la vinculación de los prenombrados Arrocha, Salazar y Tejeira, tras una querella presentada por la licendiada Nedelka Díaz, en representación de PANDEPORTES, en la que se señala que producto de la firma de cuatro certificados de No Objeción, el Consorcio Ciudad Deportiva de David, se quedaron con el dinero de los anticipos entregados para la ejecución de la obra que no culminó y que provocó como consecuencia una lesión patrimonial al Estado, por más de ocho millones de balboas.La instrucción sumarial está a cargo de la Fiscal Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación, Adela Cedeño Sanjur. En tanto, los hoy imputados están siendo representados por los defensores particulares Rolando Rodríguez, Carlos Eugenio Carrillo Gomila y Orlando Castillo Domínguez.

