Reabrirán investigación de accidente aéreo de 1994 Escrito por Redacción Web. Publicado en Nacionales

El presidente Juan Carlos Varela manifestó ayer que según informes israelíes un accidente de avión ocurrido en 1994, en el que murieron 21 personas, fue un "atentado terrorista", por lo que ordenó reabrir las investigaciones. "He pedido la reapertura del caso ante informes de inteligencia" que indican "que fue un atentado terrorista", dijo Varela.El mandatario se refirió a un accidente aéreo ocurrido el 19 de julio de 1994, cuando un avión explotó poco después de despegar del aeropuerto Enrique Jiménez, en Colón. El trágico suceso, en el que fallecieron 21 personas -en su mayoría empresarios judíos-, nunca fue esclarecido.Una de las hipótesis barajada fue la de un atacante suicida que habría detonado un explosivo en el avión para matar a los judíos. Ahora Varela, tras reunirse la semana pasada en Israel con el primer ministro de dicho país, Benjamín Netanyahu, dice que fue un ataque terrorista.De acuerdo al mandatario, el atentado fue "confirmado por la inteligencia israelí".“Siempre hay compromisos, la población sigue aumentando, se piden más maestros, se piden más policías, más enfermeras, esas son las áreas correctas para aumentar, lo que no es correcto es aumentar a quienes no están yendo a trabajar”, dijo Varela frente a los cuestionamientos por el aumento en la planilla estatal.Varela invitó a “estudiar las áreas en las que ha incrementado la planilla estatal y se darán cuenta de qué ha pasado”.RedacciónTwitter: @MetrolibrePTYInstagram: MetrolibrePTY

