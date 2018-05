Gobierno, Empresas y Sociedad Civil participarán en la 4ta. Semana del Reciclaje Panamá 2018 Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

Del lunes 14 al domingo 20 de mayo, se celebrará por cuarto año consecutivo en Panamá, la Semana del Reciclaje, cuyo objetivo es continuar promoviendo e implantando acciones de sensibilización sobre la gestión integral de los residuos sólidos. Busca promover un cambio cultural en la ciudadanía a través de diversas actividades, a partir de la incorporación de un estilo de vida sostenible, que integre el consumo responsable y las 3 Rs: Reducir, Reutilizar y Reciclar.En el año 2015, para dar trascendencia al Día del Reciclaje, en conjunto con un Comité Organizador, integrado por las instituciones gubernamentales regentes del tema ambiental, organizaciones y empresas líderes, comprometidas con la conservación del medio ambiente, celebramos por primera vez en Panamá, la Semana del Reciclaje.En las 3 versiones anteriores, las acciones realizadas en centros educativos y sitios públicos han tenido el propósito, que, de forma amena y divertida, la ciudadanía, obtenga conocimientos e información de interés, acerca de cómo poner en práctica las 3Rs, por sus beneficios ambientales, a fin de generar menos residuos, reutilizar los generados y reciclar bien, comenzando con una correcta separación.En este sentido, con el propósito de continuar fomentando un consumo responsable y reciclaje activo, celebraremos la 4ta. Semana del Reciclaje Panamá 2018.La enorme cantidad de residuos que se generan cada año no representa un destino inevitable, no necesariamente siempre tiene que ser más grande. Es apremiante, trabajar para detener este crecimiento.En la actualidad, cada panameño genera aproximadamente 1.2Kg de residuos diariamente, y solamente en la ciudad de Panamá, alrededor de 2,500 toneladas de residuos por día. En todo el país, se estima una generación de 4,800 toneladas diarias, sin contar los desechos hospitalarios.En Panamá, un porcentaje muy bajo de los residuos generados es reciclado, la gran mayoría, tiene una disposición final inadecuada, por lo que se desperdician materiales de gran valor, muchos de ellos escasos o cuyo costo de explotación y producción implican contaminación, además del uso de grandes cantidades de agua y energía. Por ello, es urgente implantar acciones, como está sucediendo en distintas partes del mundo, donde han conseguido fomentar una cultura del reciclaje en un periodo de tiempo relativamente corto, con infraestructura, incentivos y campañas de sensibilización.El manejo inadecuado de los residuos sólidos incide en la salud de las personas y el medio ambiente. Por ello, es inaplazable atender el problema de la basura, lo cual exige la participación y la responsabilidad compartida en el diseño y el establecimiento de soluciones.El ciudadano es un actor fundamental, pues es quien da comienzo al proceso de separar para depositar sus residuos en el contenedor adecuado. Por ello, es imprescindible la concienciación y sensibilización ciudadana, de forma directa y eficiente.El reciclaje debe ser un proceso habitual, algo ya incorporado a nuestra vida. Reciclar es una manera de no romper un ciclo, para que pueda continuar su cadena natural, y contribuir con el medio ambiente.El reciclaje, es una excelente opción para mitigar el cambio climático, porque ayuda a reducir los gases de efecto invernadero, a ahorrar recursos gracias al uso de materiales reciclados en vez de materias primas, genera empleos y reduce la contaminación.Es por esto, que la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico-Swisscontact, convocó nuevamente, tanto al sector público como privado, para continuar promoviendo la cultura del reciclaje en Panamá.Trabajamos en alianza, con los principales agentes de cambio en materia de reciclaje de la sociedad civil, sector público y privado. Por parte del sector público participan: el Ministerio de Ambiente, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), el Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO). Por parte de la sociedad civil, participan: la Fundación SembrArte y la Organización Eco Éxito, y por parte de Empresas comprometidas con la conservación del medio ambiente: Tetra Pak y Bliss Recycling, medios de comunicación, también acudieron al llamado.Para lograr cambios en la cultura de la población, es necesario contar con el apoyo y el compromiso de los principales agentes de cambio en el país. Por esta razón, se han organizado actividades que alcancen al sector público, privado y sociedad civil.Las actividades están dirigidas a toda la población que tenga ganas de divertirse y pasar un buen rato, mientras cuida el ambiente y aprende sobre la importancia de las 3Rs.El programa para la 4ta. Semana del Reciclaje incluye un concurso de dibujo, con el tema “Beneficios de las 3Rs para el Medio Ambiente: Reducir, Reutilizar y Reciclar”, para niños de 6 a 12 años, uno de videos para estudiantes de pre-media, media y universitarios con el tema “Beneficios de las 3Rs para el Medio Ambiente” jornadas de sensibilización y cierra con la Feria Familiar “La Fiesta del Reciclaje”.Las actividades para la 4ta. Semana del Reciclaje, fueron diseñadas con el firme propósito de educar a la población en torno al m anejo adecuado de los residuos sólidos. Nuestra meta a mediano y largo plazo es lograr por un lado la reducción de la inmensa cantidad de desechos que se generan en el país debido al consumo desmedido, reutilizar al máximo aquellos que puedan ser recirculados dentro de los procesos productivos, tanto en las empresas como en los hogares y; finalmente, recuperar la fracción reciclable de los desechos que irremediablemente se produzcan.En Panamá no existen estadísticas que muestren que porcentaje de la fracción reciclable está siendo recuperada para el reciclaje, sin embargo, en la última década las cifras de exportación indican que es probable, que se haya aumentado del 6% al 10% por lo que queda un largo camino por recorrer.Invitamos a toda la población, a participar de las actividades que hemos programado, para juntos trabajar, por un mundo mejor.

Imprimir Correo electrónico