Juzgado establece reglamento para audiencia en caso Financial Pacific

El Juzgado Segundo de Circuito Penal dio a conocer el reglamento de la audiencia preliminar, fijada para este viernes 18 y lunes 21 de mayo, a las 8:00 a.m., dentro del proceso penal seguido a Mayte Del Carmen Pellegrini, Carmen Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini Puerta, Marjorie Lizbeth Guerrero Rodríguez, Carlos Anibal De León López, Marcial Antonio Garcia Montiel, Raúl Demetrio Phillps Vega, Hernán Cortez Rodríguez, Arturo Mitchell Donahoue Ortiz, Stefanie Quinn De Donahoue, Vivian Lizbeth Villarrreal Andrión, Norman Castrellón Mendoza, y Oscar Rodríguez, imputados por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en perjuicio de Financial Pacific Inc.El juez de la causa, Johaan Barrios, ha establecido el reglamento para que la audiencia se lleve con el mayor orden, eficiencia e igualdad para todas las partes, dado el número plural de sujetos procesales que participarán en la misma.En vista que la misma se realizará en el salón de audiencias del Juzgado Segundo Penal, se han asignado 47 puestos, dentro del salón del audiencias del Juzgado Primero de Circuito Penal, que serán distribuidos de la siguiente manera: 13 para los imputados, 13 para la defensa, 2 para los querellantes, 1 para el Ministerio Público, 13 para los familiares de los imputados ( a razón de un asiento por imputado), 5 puestos para los periodistas que serán otorgados por la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial.También se prohíben las muestras de aprobación y desaprobación, tal como lo establece el artículo 2234 del Código Judicial. Igualmente, el presidente de la audiencia llamará al orden a quienes lo alteren y, de ser necesario, serán compelidos a abandonar el recinto de conformidad a lo señalado en el artículo 2232 del Código Judicial.No se permitirán entrevistas a ningún miembro del Órgano Judicial, toda vez que la información será canalizada por medio de la Secretaría de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia. En tanto, que el acceso al salón será dirigido por la Seguridad de este Órgano del Estado, en cumplimiento al artículo 2228 del Código Judicial.La puntualidad es de carácter obligatorio para todas las partes. La audiencia iniciará a las 8:00 a.m.

