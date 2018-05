Presidente Varela dicta conferencia sobre la transparencia en London School of Economics Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

Invitado por la prestigiosa Universidad de Reino Unido, London School of Economics (LSE), el Presidente Juan Carlos Varela ofreció a estudiantes, profesores e invitados especiales a la conferencia magistral, “Transparencia: el pilar más importante en una democracia funcional”.En dicha conferencia, el Presidente Varela tuvo la oportunidad de compartir la experiencia de Panamá respecto al cambio de la política de un negocio a un servicio y además de cómo el país está fortaleciendo su democracia.Compartió además sobre los avances en lo que es el asentamiento del país en la administración pública, sin afectar la economía y la generación de empleos, considerándolo un caso de referencia a nivel internacional.Mientras que en las palabras de bienvenida, el Director Álvaro Méndez, le hizo un homenaje al expresidente panameño Harmodio Arias Madrid, quien se graduó de London School of Economics, quien explicó que fue promotor de la paz y la justicia social y durante su mandato trabajó incansablemente para combatir la corrupción y lograr que las riquezas del país llegaran a toda la población.El Presidente Varela aprovechó la oportunidad para compartir con los estudiantes panameños beneficiados con las becas Chevening, que a través de la diplomacia educativa, el gobierno británico ofrece a panameños educación superior en universidades de alto prestigio como Cambridge, Oxford y el London School of Economics. Además recibió la visita de un grupo de peregrinos que asistirán a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá que se llevará a cabo en enero 2019.*Visita a instituto técnico*Posteriormente, el Presidente panameño visitó el instituto vocacional, Westminster Kingsway College, cuyo modelo será replicado en el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), una vez entre en funciones en marzo 2019.Durante la visita, el Presidente Varela realizó un recorrido por las aulas de clase, salones y talleres para conocer de primera mano el método de enseñanza que tanto éxito le ha dado a este instituto.*Reuniones empresariales*En el cierre de su gira al Reino Unido, el presidente Varela realizó este martes una serie de encuentros con empresarios de las empresas Virgin Atlantic, British Airways, Biwater y Aztrazeneca, para consolidar sus operaciones regionales en Panamá.El Presidente Varela culminó este martes su exitosa misión al Reino Unido y se trasladó a Israel para continuar su gira presidencial.

