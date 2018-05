Suspensión de permisos a extranjeros pone en la mira los trámites fraudulentos Escrito por Thaylin Jiménez. Publicado en Nacionales

La cancelación de permiso de residencia temporal a más de 500 extranjeros alertó a las autoridades sobre los trámites fraudulentos.

Tras declaraciones por parte de los extranjeros que acusan a abogados de ayudarlos con la tramitación, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) salió al paso y señaló que “la situación confirma la necesidad de una reforma migratoria integral” y aclaró que para la tramitación de los permisos de extranjeros, bajo las categorías de Crisol de Razas o de Regulación Migratoria General y sus renovaciones, no se requiere de abogado”.



Rafael Rodríguez, de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá (ARENA, señaló que “los extranjeros no tienen la culpa de los documentos falsificados porque pensaban que estaban en las manos idóneas”.



Además dijo que “la Caja de Seguro Social (CSS) y la Dirección General de Ingresos (DGI) también deben tener responsabilidad, toda vez que de estas instituciones salieron los papeles falsos”.



Del Servicio Nacional de Migración (SNM) indicaron que “entre los datos falsos que fueron detectados en los trámites están la cantidad de cuotas en la ficha del Seguro Social, salarios detallados que no coincidían con los de la cuenta individual, entre otros, y que se seguirán haciendo revisiones”.

