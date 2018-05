10 de mayo: Un día que recuerda la valentía política frente al abuso del poder Escrito por Redacción Web. Publicado en Nacionales

El mes de mayo guarda muchos secretos, algunos se han publicado otros están trabados en las mentes de sus autores, sean materiales e intelectuales.

El 10 de mayo de 1951 el presidente Arnulfo Arias Madrid fue obligado a dejar el cargo luego de un ataque cruento protagonizado por la Policía Nacional. Ese mismo día, pero en 1989, los tres candidatos de la Alianza Democrática de Oposición Civilista, (ADOC), fueron atacados, de forma salvaje, por una turba conocida como los Batallones de la Dignidad.

Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, encabezaban una gran caravana. Ellos reclamaban el triunfo de las elecciones del 7 de mayo de 1989.

Las cifras extraoficiales indicaban que ganaron con casi el 70% de los votos, pero, los militares con sus aliados civiles, se resistieron a dejar el poder, conquistado a través del golpe de Estado del 11 de octubre de 1968.

Como testigo de la historia, me tocó observar a miembros de las mal llamadas Fuerzas de Defensa, quitarse el uniforme, en la plaza de Santa Ana, para ser reemplazado por el de los Batallones de la Dignidad. En pocas palabras, se utilizó el poder oficial y las armas que debían estar al servicio de la seguridad del pueblo, para atacar a quienes eran los triunfadores de las elecciones.



Los tres candidatos se jugaron la vida, no solo en ese hecho bochornoso; ellos, con anterioridad fueron víctimas de presiones, desde sicológicas hasta ataques físicos. Lo que desconocían las fuerzas militares y sus amanuenses civiles es que los miembros de la ADOC habían hecho un pacto de sangre; ir hasta el final sin importar las consecuencias.



Durante las distintas marchas y concentraciones de la Cruzada Civilista, los medios al servicio de los militares se ensañaban en contra de los líderes políticos y empresariales. “El gobierno manda a los presos a Coiba para guardarles espacio a los nuevos inquilinos”, eran los titulares. El propósito fue amedrentar a los civilistas; los tiranos buscaban meterle miedo, para que no se lanzaran a la calle a protestar.



Ese 10 de mayo, el primero en ser golpeado fue Ricardo Arias Calderón. Los militares batalloneros le propinaron un batazo en las piernas; su aparato de seguridad se lo llevó cargado por la bajada de Salsipuedes. El segundo fue Endara, quien recibió un varillazo en la cabeza; su seguridad también lo sacó por el mismo sitio.

Días más tarde un médico aseguraba que si el golpe hubiese sido más abajo, Endara hubiera muerto en el sitio. Quien corrió con lo peor del ataque cobarde fue Guillermo Ford; los militares batalloneros se ensañaron contra él y el equipo de seguridad lo metió en un vehículo para sacarlo, pero fue un error garrafal; las calles estaban tomadas. Hubo disparos, batazos, puñetazos, cachiporrazos, todos contra el equipo y el candidato Ford.



Un seguridad murió y otro quedó tendido en el suelo. “¡Ay, Ay, busquen a un doctor!”, decía entre sollozos Beto Montenegro. “¡Doctor, doctor, dile a Endara que te cure!”, le gritaba un batallonero alto y flaco.



Lo peor del asunto es que fui testigo de que a Beto lo volvieron a balear estando tirado en el piso, en uno de los almacenes que estaba frente de la plaza de San Ana. Después de esa paliza, provocada por el mismo gobierno narcomilitar, a las 10:00 p.m. de ese 10 de mayo de 1989, el Tribunal Electoral, institución entregada a los mandatos del gobierno, anunció la anulación del proceso.



El argumento fue la falta de seguridad en la nación y a los hechos violentos ocurridos. Triste fue el papel de los magistrados, encabezados por Yolanda Pulice de Rodríguez.



Desgraciadamente, tuvo que venir una invasión, para hacer cumplir la voluntad popular. El 22 de diciembre de 1989, Endara, Arias y Ford asumieron el control del gobierno.





René Hernández González

