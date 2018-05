Proponen mediador a víctimas del 8B-06 Escrito por Gina Arias. Publicado en Nacionales

Tras once años del incendio que consumió el autobús 8B-06 de la ruta Mano de Piedra-Corredor Norte en La Cresta, la empresa estadounidense Norcutt Inc., sugirió la incorporación de un mediador ante la demanda colectiva interpuesta ante un tribunal en Estados Unidos, por los familiares y afectados de la tragedia.Norcutt Inc. introdujo el gas refrigerante, que es altamente inflamable, al país, aunque el compuesto mantenía prohibición de circulación en el país norteamericano.Según el abogado Víctor Martínez, con la acción de la empresa, “se abre la posibilidad de una pronta solución para indemnizar a las víctimas de esta tragedia”.Martínez reveló que una vez culminado el proceso en Estados Unidos, interpondrán una demanda contra el Estado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Imprimir Correo electrónico