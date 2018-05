Continua la moratoria en el Área de Centennial y Condado del Rey Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

Este 8 de mayo los residentes de Condado del Rey protestaron en la sede del Consejo Municipal que estaba sesionando, ante los rumores de que se levantaría la moratoria de construcciones en el sector, afectado por las inundaciones en época de lluvia.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) José Donderis indicó que no se puede levantar la moratoria en Condado del Rey y Centennial, hasta que no exista un estudio hídrico de las áreas afectadas por las inundaciones. “hemos enviado una nota muy clara, yo no tengo por qué entrar en discusión”, dijo basándose en la Ley 7 que crea el Sinaproc.

Donderis detalló que según reportes de la entidad que dirige, urge un estudio hídrico integrado con todas las variables, ante los desarrollos que no cumplen un curso de acción que garanticen la seguridad de todas las personas.



El director del Sinaproc, sostuvo que son cuatro las comunidades afectadas, y que el último estudio fue por parcelas y no integral. Advirtió que de levantar la moratoria se provocaría un desastre.

Ante los cuestionamientos de proyectos que se inundan, Donderis aclaró que los proyectos con estudio de impacto ambiental 1 no pasan por inspección de Sinaproc, sólo los proyectos en zonas vulnerables, pero si se sigue construyendo en este sector se declarará zona de riesgo.

Un estudio de las corrientes hídricas tiene un valor aproximado de $1 millón

Reina González, residente de Condado del Rey desde hace 25 años, ante el temor del posible levantamiento de la moratoria, expresó que tiene muchos problemas de inundaciones, deslizamiento, derrumbes y tranque, no comprenden cómo se conceden permisos para proyectos de alta densidad, si el sector no está adecuado. “No decimos que no a las construcciones, pero que tengan un ordenamiento correcto”, puntualizó.

El alcalde de la capital, José Isabel Blandón aclaró a los protestantes que el levantamiento de la moratoria no estaba en la agenda del Consejo Municipal, además que no se contempla esta medida de no haber un acuerdo con los promotores, a quienes se les piden pagar los estudios necesarios para realizar el plan de mitigación, así como la limpieza del cauce del río.

“Los promotores solicitaron que una vez firmado el convenio la alcaldía diera los permisos y nosotros respondimos que no encontrábamos el sentido de dar los permisos sin los estudios correspondientes”, detalló el alcalde.

Al terminar la Sesión del Consejo Municipal de Panamá. La Junta Comunal de Ancón informó que se continúa con la moratoria en el Área de Centennial y Condado del Rey.

Redacción: Darys Araúz Somoza

Información Thaylín Jiménez

