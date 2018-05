Expertos abordan claves sobre relación entre Panamá y China Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

El mundo cambia a un ritmo muy acelerado y en ese contexto es importante tomarnos el tiempo de escuchar distintos puntos de vistas para enriquecer el dialogo sobre los asuntos que, hoy por hoy, siembran las bases del futuro de la región.En ese orden de ideas el Doctor Álvaro Méndez y el profesor Chris Alden del London School of Economics and Political Science, junto a destacados miembros de la vida nacional participaron en el Panel: Las nuevas relaciones diplomáticas y económicas entre la República de Panamá y la República Popular China dirigido a promover el estudio y análisis de la reciente relación diplomática entre ambos países.En ese sentido, los expertos coincidieron, con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado, en que la clave de la relación entre Panamá y China es el entendimiento mutuo y la cooperación, lo cual se traduce en la generación de valor agregado y la apertura de nuevos mercados.La República Popular China ofrece puentes de cooperación para la región, razón por la cual cobra aún mayor sentido que “La Franja y La Ruta” estén conectados con Panamá, quien podría aportar al proyecto elementos claves como el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón y la plataforma aérea y ferroviaria del país, constituyendo una puerta de entrada por excelencia al mercado Latinoamericano.Panamá, en opinión de los panelistas, ha mostrado un fuerte liderazgo en el tema y es que, en un tiempo relativamente corto, el país ha logrado avanzar más en la relación con China que el resto de los países de la región con los que este último mantiene relaciones. Tras 11 meses de relaciones diplomáticas Panamá y la República Popular de China han suscrito más de 20 acuerdos relacionados al comercio, la agricultura, el turismo y el sector marítimo.Las nuevas relaciones entre Panamá y China representan una gran oportunidad para el país y la región, que requerirá de una estrategia clara de entendimiento mutuo y sobre todo el reforzamiento de sistemas digitales donde la capacidad de diversificación panameña será crucial.El panel estuvo conformado por Álvaro Méndez Co-Director Senior Research Fellow de London School of Economics Global South Unit., S.E. Néstor González Viceministro de Comercio Exterior, Chris Alden Profesor de Relaciones Internacionales de London School of Economics, Nadia Montenegro Subdirectora de Asesoría Legal y de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores y Nicole Wong Directora de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

