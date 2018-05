Adecuación a drenajes evitaría inundaciones en las avenidas Escrito por Thaylin Jiménez. Publicado en Nacionales

Drenajes obstruidos, falta de mantenimiento en alcantarillas y de planificación en la ciudad son las principales causantes de inundaciones, según los expertos.“Algunas inundaciones de avenidas como en Bella Vista, Vía España, Vía Argentina, Vía Frangipani, Río Abajo, Alcalde Díaz, es por basura y drenajes obstruidos por falta de mantenimiento”, manifestó José Donderis, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).Arturo Dominici-Arosemena, director de Resiliencia del Municipio de Panamá, indicó que “aquí en la ciudad se han incrementado las inundaciones. Hay que tomar decisiones respecto a cómo se va a manejar la planificación, no va a parar el problema. Hay drenajes que se bloquean y espacios que no se respetan”.Desde el Ministerio de Obras Públicas indicaron que se evalúan proyectos en puntos sensitivos a inundaciones que se han detectado en la temporada lluviosa.“Las lluvias que se están dando son propias de la temporada”, señaló Roberto Martínez, climatólogo de Etesa.“Inundaciones en lugares que antes no se daban son por las construcciones y dejan los mismos drenajes, y el agua busca otra salida”, dijo Martínez.Thaylin JiménezTwitter: @TJimnzInstagram: thayjimnz

