Quijano no continuará en el cargo, una mujer lo reemplazaría Escrito por Ciara Morris. Publicado en Nacionales

El 4 de septiembre del 2019 termina la gestión del actual administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, quien negó ayer la posibilidad de continuar en el cargo.“Yo he sido muy claro en que mi término en este cargo será el 4 de septiembre del próximo año. Ya en ese momento tendría casi 44 años de servicio al Canal de Panamá y a mi país. Pienso que he cumplido y que le toca ahora a una nueva generación tomar las riendas y echar para adelante el Canal”, aseguró Quijano.El administrador de la vía interocéanica le augura buenos tiempos al Canal: “hay que tener esperanza en que la próxima elección va ser hecha con sabiduría”.Afirmó que tiene “plena confianza que así lo hará la Junta Directiva” e invitó a que sigan los pasos de “ese nuevo administrador o administradora, porque también puede ser mujer”.Ante la posibilidad de que el liderazgo del Canal lo asuma una mujer, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Julio De La Lastra, señaló que lo que exigen es que la persona que ocupe el lugar tenga larga experiencia en el sector marítimo.Mencionó que una de las posibles candidatas al cargo puede ser Ilya Espino de Marotta, la líder de la ampliación de la vía marítima, pero esperan que de aquí a que se cumpla la fecha “el ingeniero Quijano cambie de opinión y continúe en el cargo porque ha realizado excelente trabajo”.EFE | El Canal de Panamá descartó ayer la posibilidad de construir un cuarto juego de esclusas al menos hasta 2025 porque aún no ha encontrado una nueva fuente de agua de la que abastecerse, dijo el administrador de la ruta acuática, Jorge Luis Quijano."No lo veo antes de 2025 porque primero tenemos que tener la certeza de que tenemos agua y de que la demanda está bien. De momento no hay una decisión, solo estudios", indicó.Ciara MorrisTwitter: @CiaraMorris21Instagram: CiaraMorris21

