Panamá y Jamaica planean impulsar la cooperación bilateral

El Ministerio de Relaciones Exteriores prepara la primera reunión conjunta Jamaica – Panamá, que tendrá lugar en el mes de junio y que se basa en el acuerdo sobre el Establecimiento de una Comisión Conjunta para La Cooperación entre el gobierno de la República de Panamá Y el gobierno de Jamaica, suscrito por la administración gubernamental del presidente Juan Carlos Varela.

Como parte de esta preparación ambas delegaciones han planteado diversos proyectos encaminados al fortalecimiento de las capacidades institucionales, del recurso humano y el intercambio de buenas prácticas, y que están enmarcados en el Plan Nacional de Cooperación, “Panamá Coopera”, específicamente en temas de comercio, turismo, aduana, puertos, administración aérea-marítima, deportes, cultura, salud, entre otros.

De igual forma, los equipos técnicos de Panamá y Jamaica valoran la posibilidad de suscribir memorandos de entendimientos y acuerdos entre las Autoridades Marítimas y Autoridades de Aeronáuticas Civiles de ambos Gobiernos.

Participaron por parte de Jamaica, Shorna-Kay Richards, Directora del Departamento de Relaciones Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, funcionarios de las instituciones como Ministry of Education Youth & Information, Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO), Jamaica Civil Aviation Authority (JCAA), Port Authority of Jamaica, Ministry of Health, Ministry of Culture, Gender, Entertainment and Sports, Public Broadcasting Corporation of Jamaica (PBCJ), Shortwood Teachers' College y Caribbean Maritime University.

Por Panamá presidió Selina Baños, Directora de Cooperación Internacional, en compañía de Ithzel Patino, Jefa Encargada del Departamento de Negociación de la Dirección de Cooperación Internacional, Lic. Alis Cabrera, Analista de Negociación Internacional y Tercera Secretaria, Liza Romina Pinzón, Analista de Negociación Internacional y funcionarios de instituciones como Autoridad Marítima de Panamá, PROINVEX (MICI), Autoridad de Turismo de Panamá, Servicio Nacional Aeronaval, Ministerio de Salud, Pandeportes.

Participó también Alexis Sandoval, Embajador de Panamá en Jamaica y Enrique Victoria, el Primer Consejero de nuestra Misión Diplomática.

