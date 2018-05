CSS presenta cuatro querellas por desfalco ante el Ministerio Público Escrito por Redacción Web. Publicado en Nacionales

El director general de la Caja de Seguro Social, Dr. Alfredo Martiz F., presentó este jueves 3 de mayo de 2018, ante la Fiscalía Sexta Anticorrupción del Ministerio Público cuatro querellas y denuncias penales por la comisión del presunto delito contra la administración pública.El Dr. Martiz, señaló a los medios de comunicación que las querellas se hicieron ante el Ministerio Público para que desarrolle todo el proceso investigativo y pueda resolver las inquietudes existentes en la CSS, respecto al tema.“Nos ratificamos en la siguiente expresión esto es un estimado que nosotros hicimos de 300 millones de dólares, no sé si es más, pero he sido bien claro no debió ser ningún centavo, nosotros tenemos que proteger la CSS” explicó el Dr. Martiz.A medida que se vayan realizando más auditorias serán elementos que se irán aportando a la investigación.Martiz también dijo que en Panamá como en otros países del mundo, muchas personas no cotizan, solo el 50% de ellas lo hacen, hay que ser cuidadosos y saber utilizar y cuidar todos los recursos de la entidad.Significa que tarde que temprano, a pesar de que en este momento la Caja de Seguro Social esta sólida, hay que aumentar los controles, mejorar la producción todo lo que represente estabilidad para la institución.

