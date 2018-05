Más de 400 personas viven como vagabundos en el distrito capital Escrito por Gina Arias. Publicado en Nacionales

En muchas partes de la capital, hombres y mujeres de diferentes edades deambulan pidiendo limosnas y recogiendo latas para subsistir, pero al caer la noche, cualquier banca, acera o contenedor de basura se convierte en cama improvisada para pasar la noche.

Según funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la entidad no tiene programas para resocializar indigentes, sin embargo si existe un caso puntual con adultos mayores a los que se les brinda asistencia para que ingresen en algún albergue, no obstante, aclararon que el rescate de esta población es competencia de los municipios.



Rehabilitación

Según datos del Municipio de Panamá (Mupa) solo en los 23 corregimientos del distrito capital existen más de 400 personas sin hogar, los cuales entran y salen de los programas sin éxito.



Cada mes el municipio monta operativos para captar personas sin hogar en varios puntos de la capital.

Dalys Herrera, coordinadora del programa de indigencia y drogodependencia del Mupa, manifestó que “en las redadas algunos se muestran agresivos debido al consumo de drogas y alcohol”.

Además, es muy difícil retenerlos en los centros de rehabilitación luego de cumplirse los seis meses establecidos por Ley. “Si no existe voluntad, no se pueden rehabilitar”, agregó Herrera.



En lo que va del actual periodo alcaldicio se ha logrado rehabilitar a 35 personas comprobadas, informó el Mupa.



Cabo Verde

Herrera reveló que la situación en Cabo Verde es muy peligrosa, porque los afectados están cerca de donde se pueden surtir con estupefacientes. En las últimas redadas, desde los multifamiliares les lanzaron piedras y botellas a las unidades de la Policía Municipal.

Según Herrera, los indigentes capturados le informaron que en próximas visitas “les iban a tirar bala”.



Subsidio

El Mupa destina $24,000 en subsidios para el Centro de Ayuda y Rehabilitación de Marginados (Remar) y la asociación Hogares Crea, para que atiendan a 300 indigentes. El primero recibe $16,000 y el segundo $8,000.



Alejandro Valdés, de Hogares Crea, indicó que el convenio firmado no es integral y aunque destinan fondos no se cumple con todo lo pactado. “Incluso los exámenes que necesitamos para ingresarlos al sistema, no los están haciendo. La idea no es señalar a nadie, sino buscar soluciones, porque esa es nuestra misión”, finalizó Valdés.





GINA ARIAS RIVERA

Instagram: riverarias92

Twitter: @riverarias92

