Abogados exigen respeto a la profesión

En un comunicado los abogados y gremios advirtieron al Ministerio Público (MP) sobre la supuesta violación del debido proceso e indican sentirse preocupados por la exposición de los profesionales en recientes escándalos.

“Estamos enfrentando una especie de campaña de desprestigio. En los últimos casos investigados como Financial Pacific y Odebrecht, por ejemplo, se tiende a señalar a los agentes residentes (abogados), poniéndole un grado de responsabilidad frente a la Sociedad Anónima (SA), que representan, cuando evidentemente eso no es así”, manifestó Alfonso Fraguela, del Colegio Nacional de Abogados (CNA).



“Respaldamos el derecho que tienen los abogados en Panamá de defender su ejercicio profesional sin asumir responsabilidad de terceros”, señaló por su lado Rebeca Yanis, de la Asociación de Profesionales de Panamá (Fedap).



Luis Chen, Contador Público y miembro de la Fedap, indicó “que el MP y todos sus fiscales deben tener cuidado en cuanto al cumplimiento de la ley. Las actuaciones en materia de sociedades están regidas en la ley y no se puede interpretar como actos irregulares, como lo han hecho algunos fiscales”.



Raúl Rodríguez, del Movimiento de Abogados Gremialistas, coincide con ello y afirmó que “con los recientes casos hemos visto con mucha preocupación como se involucran a los profesionales de derecho como si fueran parte de la SA, cuando brindan sólo un servicio profesional”.

“El abogado Norman Castro por brindar servicios legales al grupo Waked, fue incluido en la lista Clinton y luego excluido”, dijo Rodríguez.



“Parecieran desconocer las regulaciones en materia de SA. Se dan investigaciones apresuradas y las autoridades toman acciones que violentan el estado de inocencia de la personas”, dijo la abogada Edna Ramos.

Thaylin Jiménez

