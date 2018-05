Diane Carazas, la dama al frente del Cuerpo de Paz Escrito por Zulema Emanuel. Publicado en Nacionales

Compartir lo mejor de Estados Unidos, promover los valores y trabajar hombro a hombro con la gente de la comunidad son los motores de la organización Cuerpo de Paz, según explica su directora Diane Carazas.

De forma entusiasta, Carazas relata que esta ONG cambió su vida.

Explicó que tiene cinco años de ser miembro del staff de la organización en Panamá y dos años y medio de ocupar el cargo de directora; antes de eso fue voluntaria en Paraguay y luego trabajó en desarrollo internacional en países de Latinoamérica y Oeste de África.

“La experiencia que me marcó fue mi llegada a una comunidad en Paraguay, porque la gente no sabía qué era el Cuerpo de Paz, nunca lo habían escuchado y el país tenía una dictadura de 40 años. Me pusieron bajo observación y lo que me impactó fue el corazón de la gente, en especial de los niños, quienes tenían tanta curiosidad, que se acercaban”, relató.

La sorprendieron

Carazas cuenta que hace poco festejó su cumpleaños en una comunidad de la Comarca Ngäbe Buglé y la recibieron con una enagua preciosa.

“Sabían cómo hacerla para que me quedara bien solo por mis fotos, hasta me recibieron con piñata. Hablamos de las letrinas y, como en Paraguay, otra vez los niños me han dado mucho juicio al decirme que tenían que entender para qué era una letrina y que no es para guardar cosas”, manifestó.

A su cuidado

Aseguró que tiene a su cargo 235 voluntarios, distribuidos desde Bocas del Toro hasta Panamá Oeste, quienes prestan servicio en: la enseñanza del idioma inglés, conservación del medio ambiente y salud.

Mencionó que colaboran con el Ministerio de Ambiente en reforestaciones, manejo de basura y de cuencas, que es un tema complicado en cualquier país.

Redes sociales, otra forma de conectarse con la gente

ML | el Cuerpo de Paz tiene cuentas de redes sociales en Instagram y Facebook, cin fotos, videos y mucha información de las actividades de la ONG como de la Embajada de EStados Unidos, donde la gente puede enterarse de ofertas e becas, explicó Francisco Pérez. Puede seguirlos en @peacecorpspanama.

Embajada EE.UU. | Durante la juramentación de voluntarios.

ML | Parte del recorrido que hizo para llegar al área indígena.

Zulema Emanuel

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter|Instagram

@zulemaemanuel

Imprimir Correo electrónico