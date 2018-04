Primera Dama y Embajador de Buena Voluntad de China exhortan a jóvenes a sumarse a la prevención del VIH Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

Durante un conversatorio con jóvenes en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Beijing, la primera Dama, Embajadora Especial de ONUSIDA para América Latina y portavoz global del movimiento Cero Discriminación, Lorena Castillo de Varela, y el actor y Embajador de Buena Voluntad de ONUSIDA para China, Huang Xiaoming, compartieron experiencias sobre las iniciativas que lideran para que se garanticen de los derechos de las personas que viven con el VIH/Sida y crear conciencia sobre esta enfermedad.

Durante la actividad que se desarrolló bajo el lema: “Poner fin al Sida, eliminar la discriminación y garantizar una buena salud”, la primera Dama alentó a los jóvenes presentes, entre ellos cinco estudiantes panameños, a sumarse a las acciones de prevención y concienciación que se desarrollan para poner fin al VIH/Sida, así como al movimiento Cero Discriminación.

La Embajadora especial de ONUSIDA para América Latina hizo hincapié en el importante papel que los jóvenes deben y pueden desempeñar en la prevención y concienciación sobre el VIH/Sida, así como en la amplificación de las acciones contra cualquier forma de discriminación.“Solo con una sonrisa, aunque pueda parecer muy pequeña para ti, puede hacer que otro ser humano se sienta especial, no discriminado o diferente”, expresó Castillo de Varela.

La portavoz global del movimiento Cero Discriminación reiteró a los jóvenes que todos tenemos los mismos derechos de vivir con respeto y dignidad, libres de violencia, persecución, discriminación, y estigma, independientemente de nuestro origen étnico, clase social, identidad de género, religión, nacionalidad, sexo y condición de salud incluyendo el VIH.Por su parte, Huang Xiaoming, compartió con los presentes lo que lo motivó a trabajar por la cero discriminación y convertirse en Embajador de Buena Voluntad de ONUSIDA.

“He visto niños que sufrieron discriminación relacionada con el VIH. Su represión interna me conmovió y me hizo pensar cómo podría ayudarlos. Por supuesto, la discriminación no se limita a los niños. Así que cuando supe que ONUSIDA tenía el objetivo de acabar con el SIDA en todo el mundo para 2030, estaba muy emocionado y dispuesto a hacer todo lo posible por alcanzar este objetivo”, expresó. Huang, también, exhortó a alumnos y jóvenes a contribuir a la causa de la prevención y curación del SIDA y a vencer la discriminación.

