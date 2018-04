Realizan en Panamá primera cirugía de resección de tumor mandibular Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

Médicos realizaron exitosamente la primera cirugía en Panamá de Resección de un tumor mandibular y reconstrucción inmediata con colgajo microvascularizado de Peroné, a un joven de 17 años de edad, en el hospital Irma de Lourdes Tzanetatos (HILT) de la Caja de Seguro Social (CSS).Esta intervención quirúrgica tuvo una duración de 7 horas y fue gestionada por el despacho de la Primera Dama de la República Lorena Castillo de Varela y por la Dirección General de la Caja de Seguro Social, a cargo del Dr. Alfredo Martiz.Los tumores mandibulares comprometen gran parte de la mandíbula y la deforman, y aunque no suelen ser muy comunes, cuando se sufren afectan la zona de la boca, que es empleada para hablar y comer, provocando importantes modificaciones en la fisonomía del paciente.El Doctor Jonathan Chanis, Cirujano Oral y Maxilo facial del HILT manifestó que esta cirugía le permitirá al paciente una masticación, deglución y lenguaje adecuado.Explicó que la misma consiste en una reconstrucción con transferencia de tejidos de la extremidad inferior, específicamente con el hueso vascularizado de peroné.Por su parte el Dr. Luis Nieto, Director Médico del Centro Internacional de Microcirugía y Nervio Periférico de Colombia detalló que el colgajo vascularizado es un tejido que se extrae de otra parte del cuerpo del paciente (en este caso de la pierna izquierda) para llevarlo al sitio donde se necesita reconstruir (maxilar inferior).Expresó que este tipo de tumor benigno de comportamiento expansivo de hueso, en este caso de mandíbula, no tiene una causa establecida y al parecer es de origen embrionario.Esta cirugía estuvo conformada por dos equipos quirúrgicos trabajando simultáneamente, uno encargado de la remoción del tumor mandibular y el otro equipo a cargo del colgajo microvascularizado de Peroné con el cual se reconstruyó parte de la mandíbula.Se contó con la participación de cirujanos maxilofaciales, plásticos, reconstructivos y microquirúrgicos de Colombia, como los doctores, Luis Eduardo Nieto y Oscar De León, con vasta experiencia en cirugías de este tipo y especialistas panameños como los doctores Jonathan Chanis, Cirujano Oral y Maxilo facial del hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, Alberto Mayorga, cirujano plástico del Instituto Oncológico Nacional y el Dr. Carlos Alvarado del Hospital de Niño.El tiempo de recuperación es de aproximadamente 20 días y se calcula que el costo de la rehabilitación oral y este tipo de cirugía en una clínica particular oscila entre los 20 a 35 mil balboas.De esta forma en Panamá, a través de la Caja de Seguro Social, incursiona en nuevos métodos utilizados en otros países para mejorar la calidad de vida de los derechohabientes panameños, y se cumple con la misión de ofrecer seguridad a los asegurados o beneficiarios, mediante servicios de salud integral, con efectividad y calidad humana.BENEFICIOSLa reconstrucción mandibular mejora de forma excelente la funcionalidad de la zona. Tras la intervención el paciente podrá masticar y comer con normalidad. Estéticamente su rostro no va a presentar ninguna deformidad de modo que la autoestima del afectado mejora.Gracias a la reconstrucción de la mandibular se logra que el paciente tenga un aspecto aceptable, además de perder hacer una vida normal con posibilidad de hablar y comer sólidos en un periodo de tiempo razonable.TESTIMONIO:Yohana Palacios, madre del joven de 17 años de edad, y a quien se realizo la cirugía de reconstrucción inmediata con colgajo microvascularizado de Peroné, nos relato su historia.Narró que desde hace un año, a su hijo se le creó esta malformación mandibular, sin síntomas. En su niñez, era un niño normal.“A los 16 años se le detectó este tumor y se dio cuenta que al masticar había una protuberancia que no era normal”, señaló.Inmediatamente acudió a la policlínica J.J. Vallarino de la CSS con el odontólogo, quien lo refirió al servicio de Maxilofacial del hospital Irma De Lourdes Tzanetatos y se le efectuaron pruebas de biopsias, la cual dio como resultado un tumor ameblostoma.Su preocupación era grande ya que en Panamá este tipo de cirugía no se realizaba y que a través del Despacho de la Primera Dama Lorena Castillo de Varela y de la Caja de Seguro Social, se logró la realización de esta operación.“Gracias, a Dios, a la Primera Dama Lorena Castillo y a la Caja de Seguro Social, por su gestión para mejorar la calidad de vida a mi hijo, porque como adolescente se sentía triste al verse con esa deformación en su rostro”, acotó.

