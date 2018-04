Inundaciones en zonas pagas son inevitables, MiBus Escrito por Gina Arias. Publicado en Nacionales

Desde la instalación del servicio del metrobús en diciembre de 2010, miles son los usuarios que al día se quejan por la pésima atención, deficiencias en las zonas pagas y la poca frecuencia.

Según el gerente general de MiBus, Ignasi Armengol, “para nosotros el comportamiento del conductor es un tema indispensable” y que durante el proceso de selección se le presta especial atención a las aptitudes personales.



Ante la llegada de la estación lluviosa, Armengol indicó que “en alguna ocasión con las lluvias del país nos veremos inundados” haciendo alusión a las quejas por zonas pagas inundadas tras pocas lluvias.

Por su parte, Luis Torres, de la Asociación de Usuarios del Transporte Público, indicó que “es persistente el problema de la frecuencia, a veces envían hasta tres buses de la misma ruta y parece que no hay una real coordinación”.



También denunció que varias rampas de buses para personas con sillas de ruedas no están en óptimas condiciones. Por otro lado, denunció que el seminario que se les dio a los conductores “no sirvió para nada, porque siguen discutiendo e irrespetando a los usuarios”.



El vocero reveló que la agrupación ha solicitado en varias ocasiones una reunión con la junta directiva de MiBus para tratar temas que los aquejan, sin embargo, hasta el momento no se ha registrado el acercamiento.





