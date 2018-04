Docente piden al Presidente ponerse los “pantalones largos” en el tema educativo Escrito por Redacción Web. Publicado en Nacionales

Docentes de 17 gremios magisteriales reiteraron el llamado a paralizar las clases este viernes 27 de abril y convocaron a la comunidad educativa y sociedad civil a participar de la marcha que se llevará a cabo desde las 2:00 p.m.

El dirigente magisterial Eddy Pinto afirmó que el gobierno ha incumplido con las mejoras de las escuelas y la construcción de 50 nuevos colegios.

“El señor presidente se va a tener que poner los pantalones porque le está incumpliendo a los trabajadores y lo que es peor la comisión de educación, cultura y deporte esta prohijando leyes que va a lesionar los interés de los educadores”, explicó el docente en entrevista a TVN.

El miembro de la Asociación de Profesores de Panamá baso en sus declaraciones en el anteproyecto de ley que modifica el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) y en que el presidente no ha presentado ante la Asamblea el documento presentado por los ocho sectores de la sociedad civil en el Compromiso Nacional por la Educación.

“Invitamos a los padres de familia a la sociedad civil a todos los actores que estuvieron involucrado en el compromiso por la educación para que nos acompañen mañana porque al fin y al cabo estamos luchando para que haya mejor educación y para que los estudiante tengan mejores aulas”.

Adujo que el gobierno solo entrega a la educación mil 200 millones de dólares, lo que calificó como un “presupuesto de hambre” que incumple los acuerdos alcanzados en que se debía asignar el 6% del Productos Interno Bruto, y solo se llega al 3.3% .

“Pareciese que los gobernante no entienden que tiene un compromiso con la educación de este país con los educadores, con la comunidad educativa y hay que recordarles con acciones duras porque yo no quisiera ir pero nos obligan. Hacemos un llamado para que los diputados no voten por el proyecto que prohijaron porque sería destrozar el PRAA. Que se informen y nutran y no le sigan al corriente a gente politiquera porque están amenazando el futuro de mi familia y el mío”.

El profesor afirmó que luego de la marcha habrá asambleas generales en las provincias y no descartó una huelga nacional de no ser recibidos por el Presidente Juan Carlos Varela y la Ministra de Educación Marcela Paredes.

En esto coincidió con el dirigente de dirigente de la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP), Humberto Montero.

“Mañana no hay que ir a las escuela llamamos a un paro nacional, a los padres de familia no enviar a sus hijos a la escuela por su seguridad. Vamos a marchar desde las 2:00 p.m. a la Asamblea Nacional donde haremos un piqueteo a los pares de la patria, para luego dirigirnos a la Presidencia donde queremos entregarle al señor Presidente un documento”, explicó el coordinador de Unep.

Afirmó que no aceptarán la mediación de comisionados o secretaria. Requieren la presencia del mandatario o no descartaron se decrete la huelga.

“Yo sé que el Presidente no quiere nada de los educadores ni presión, pero bueno aquí vamos tuvimos que buscar esta forma porque él le ha mentido a la este país y a la sociedad. Nosotros estamos penando en una huelga nacional. Mañana es una paralización a nivel nacional y concentraciones en las provincias, pero si el presidente y la ministra no nos atiende cuando salimos de allí haremos el pronunciamiento”, enfatizó.

Los docentes afirmaron que la paralización se debe al incumplimiento de los acuerdos, la deuda a 600 docentes en el tema de vigencia expirada y el incumplimiento del pago de retroactivo a los 45 mil docentes desde 2014.

