Reprograman audiencia de imputación contra abogada, vinculada a otro doble homicidio Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

A petición del abogado defensor particular Luis Cedeño Antunez. la juez de Garantías del Segundo Circuito Judicial de San Miguelito. Yaraby Quijano Garibaldo, dispuso reprogramar para el próximo viernes, 27 de abril de 2018. a las 10:00 de la mañana, la audiencia de formulación de imputación y medidas cautelares personales, solicitada contra una abogada de 40 años edad, vinculada presuntamente al doble homicidio del ciudadano extranjero Miomir Kotlica y el panameño Miguel Páez.

Así lo dio a conocer en la mañana de este miércoles 25 de abril. la juzgadora en el acto de audiencia realizado a puertas cerrada que también solicitó el defensor Cedeño Antunez. tras indicar que no ha contado con el tiempo suficiente para leer el expediente que consta de 6 tomos, pues según el letrado fue hasta horas de la tarde. del día previo a esta audiencia, que recibió poder para asumir la defensa de la abogada.

Al corrérsele traslado al fiscal Superior Regional de San Miguelito, William Granado, indicó no tener objeción a la petición del abogado defensor, pero sí aclaró que al mismo se le dio toda la facilidad de sacar las copias del expediente de 5 tomos y no 6 como se indica. y no lo hizo. No obstante. atendiendo el principio de justicia en tiempo razonable. solicitó que fuese fijada para una fecha pronta.

Por su parte, la defensora pública de las víctimas. Ana Palacio. en calidad de querellante tras poder otorgado por la madre del hoy occiso Páez, tampoco presentó objeción a lo solicitado por el abogado defensor. y dejó la decisión a criterio de la juez.

Siendo así, la juez de Garantías Quijano, atendiendo el principio de derecho de defensa. accedió a lo peticionado por el abogado Cedeño, a fin que pueda tener conocimiento previo de los elementos que reposan en la carpetilla que maneja el Ministerio Público.

Esta causa que se sigue contra la indiciada, es por los supuestos delitos de homicidio y asociación ilícita para delinquir, que tuvo su inicio en octubre de 2017. en el corregimiento de Rufina Alfaro. cerca del minisúper Girasol, en donde los moradores, luego de escuchar unos disparos en horas de la noche, se encontraron con los cuerpos sin vida de dos personas. de aproximadamente 27 y 62 años de edad.

