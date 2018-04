Sala Penal se acoge al término para resolver casación en caso de peculado en caso CSS Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los magistrados, Harry Díaz (presidente) y la magistrada Asunción Alonso, se acogieron al término que dictamina la Ley, para resolver el recurso de casación, presentado por los abogados privados, Guillermina McDonald y Rodolfo Palma, apoderados judiciales de los señores Alberto Maggiori Toledano, exdirector de Finanzas y Administración de la Caja de Seguro Social y la exsecretaria general de la Caja de Seguro Social, Doris Arias Alvarez, este lunes 23 de abril de 2018.Por su parte,la abogada Guillermina Mcdonald, en su intervención, dijo que su representada, solo dio un apoyo institucional al licenciado Alberto Maggiori, en lo que se refiere a las contrataciones públicas para la adecuación y remodelación de las agencias administrativas de la Caja de Seguro Social.McDonald pidió al tribunal que se case la sentencia de segunda instancia y se absuelva a Doris Arias del delito contra la administración pública, argumentando que el Tribunal de segunda instancia le otorgó un valor probatorio a los informes y auditos de la Contraloría General de la República, llegando a la conclusión que no hubo lesión patrimonial, en perjuicio de la CSS.Por otra parte, el abogado Rodolfo Palma, representante legal de Alberto Maggiori, en su argumentación dijo que su representado pidió el apoyo institucional a la licenciada Doris Arias, para la contrataciones públicas de las empresas que realizarían las adecuaciones a las agencias administrativas de la CSS, porque la licenciada Arias contaba con toda la experiencia en el manejo administrativo y tenía 13 años en la institución.El licenciado Palma, también se refirió, a que todas las adjudicaciones se cumplieron a cabalidad y que las obras se entregaron todas culminadas, por lo que nunca se causó un perjuicio al Estado. Por último, el abogado Palma pidió al Tribunal que se case la sentencia del Segundo Tribunal y se absuelva al ingeniero Alberto Maggiori.En su intervención la representante del Ministerio Público, la fiscal Lorena Quiros, argumentó que no se case la sentencia de segunda instancia, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que confirmó la sentencia de primera instancia del Juzgado Décimo Penal, y que declaró responsable penalmente a la señora Doris Arias por el delito de peculado y fraude en contrataciones públicas y confirmó la sentencia condenatoria del señor Alberto Maggiori, como autor del delito de peculado doloso.La fiscal Quirós, también acotó, en su argumentación que la licenciada Arias no podía realizar las actividades que le había solicitado el ingeniero Maggiori debido a que existe una Ley General de la CSS, que establece en su artículo 37: “Que las funciones no pueden ser delegadas a otros servidores públicos de la institución, en el caso que esté prohibido por la Ley o por la Constitución”. El funcionario que se le delega una atribución o función, no puede delegarla a un tercero.La fiscal Quiros expresó que el exdirector de la CSS, Guillermo Saéz Llorensnunca delegó a la señora Doris Arias la asignación de liderar las distintas remodelaciones, adjudicaciones y las gestiones para la contratación de las empresas que llevaron a cabo las remodelaciones de las agencias administrativas de la CSS, por lo que la fiscal considera que se acredita el actuar doloso de la señora Arias.Esta investigación inició con una denuncia interpuesta en el año 2013, por la exsecretaria ejecutiva del entonces Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, Abigail Benzadón, debido a que se había adjudicado en un año y medio por dos millones de dólares a dos empresas que estaban vinculadas entre sí, lo cual prohibía la Ley de la CSS.

