Periodista presenta denuncia por amenazas Escrito por Redacción Web. Publicado en Nacionales

El periodista Álvaro Alvarado en compañía del abogado César Ruiloba presentó ayer, ante la Procuraduría General de la Nación, una querella penal contra el ciudadano Ricardo Maestre, para que se investigue por el delito contra la libertad y cualquier otro delito que se haya cometido en perjuicio de su cliente.Esto, con fundamento en los artículos 81 y 82 de la Ley 63 de 28 de agosto de 2008 (Código Procesal Penal).Alvarado indicó que la denuncia surge luego que el pasado viernes 20 de abril, recibió a través de sus redes sociales una advertencia, desde la cuenta de Instagram de Maestre con cédula de identidad 4-738-2054 que decía: "Cuídate que te van a matar, luego de varios calificativos".Alvarado dijo que pese a estas advertencias no teme por su vida. "Ya basta, no podemos seguir siendo víctimas, ya que estamos a la puerta de una campaña política y yo no quiero que esto le pase a nadie más”.RedacciónTwitter: @MetroLibrePTYInstagram: @metrolibrepty

