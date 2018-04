Asoprof se manifiesta ante posible envió de docentes a Jordania y aumento de horas de clases Escrito por Redacción Web. Publicado en Nacionales

En un comunicado la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof) reiteró el peligro que implicaría enviar a educadores a Jordania y la “violación” de acuerdos con el posible incremento de horas de clases.

“La Asociación de profesores (Asoprof) quiere manifestar que esta organización no se dejará intimidar por ningún gobierno y pagaremos con crecer nuestras determinación para defender los más sagrados valores de una educación pública y de calidad para la niñez y la juventud”.

En la nota firmada por el Secretario General del gremio Diógenes Sánchez manifiestan que “repudian los llamados de atención injustificados por parte de la Ministra de Educación y la fiscalización abusiva por parte de la dirección de Recursos Humanos hacia la dirigencia de Asoprof”.

Los docentes reiteran que “se solidariza” con la tragedia que vive el pueblo sirio, sin embargo los recientes ataques a Siria demuestran que esta región “es altamente peligrosa”.

“Reiteramos que más que la enseñanza de otro idioma, lo que necesita el pueblo sirio es ayuda humanitaria en concepto de alimento, medicamento, vestimentas, agua y otras cosas”.

La nota prosigue emitiendo su opinión sobre una reciente reunión con Meduca en la según las organizaciones se plantea “28 horas de clases para cada docente, lo que indican viola el decreto Ejecutivo 203: Los profesores regulares con los que dictan no menos de veinticuatro ni más de 30 horas de clase a la semana.

“El aumento significativo de horas de clases lo que busca es la disminución del personal docente recargándosela a los demás, so pretexto de ahorrar dinero porque no tiene plata para hacerle frente a todas las deudas pendiente, prueba de ello es que están solicitando traslado de partidas para pagar ¿Cómo el país más rico de América Latina no tiene plata para la educación de su país”.

La asociación reitero el llamado a la Gran Marcha nacional del 27 de abril que saldrá de la Escuela República de Venezuela.

