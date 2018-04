Alcaldía de San Miguelito reitera que no se puede hacer eventos en vías públicas sin permiso Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

Ante los hechos registrados este fin de semana en los alrededores del Centro Comercial Los Andes, donde un evento con buses colectivos incluyó cierre de vías, lo cual obstaculizó el tráfico y provocó la molestia de población, la Alcaldía de San Miguelito informa que dicha actividad no contaba con los permisos correspondientes.

Actualmente, el Departamento Legal del Municipio de San Miguelito analiza los hechos suscitados, así como las posibles sanciones aplicables debido a que los organizadores o responsables no tramitaron los permisos de rigor para realizar el evento que generó un incidente y la correspondiente intervención de la Policía Nacional.

La Alcaldía de San Miguelito reitera a la comunidad en general que está dispuesta a colaborar en los trámites de los permisos solicitados con antelación para el desarrollo de eventos en espacios públicos; no obstante, si no piden sus permisos a tiempo tendrán que ser sancionados por no cumplir con la ley.

Aun cuando los eventos sean de recreación o de alguna otra índole, es importante que los organizadores o responsables cumplan con los trámites o sigan los pasos, ya que, incluso, tras la solicitud de los permisos, una vez otorgados, la Alcaldía remite las respectivas copias a la Policía Nacional, precisamente, para que resguarde la seguridad en los perímetros donde ha de desarrollarse la actividad, a fin de disminuir las afectaciones al público o evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad colectiva.

