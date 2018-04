Audiencia por delincuencia organizada será reprogramada Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

El Juzgado Décimo Segundo Penal del Primer Circuito Judicial no realizó la audiencia preliminar programada para hoy, lunes 16 de abril, a las 8:30 a.m., en el proceso seguido a Zoraida Saucedo, Edgar Camarena, Ivette Solis, Nestor Quintero, Kathiana Camarena y Jorge Rueda, por la supuesta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de delincuencia organizada en perjuicio del Saint Georges Bank.Lo anterior obedece a que Nestor Quintero, quien era el único detenido en el Centro Penitenciario La Joyita, está libre por una libertad concedida a través del Juzgado de Cumplimiento, el 27 de febrero de 2018, por otro proceso; cuyo trámites y verificación debieron hacer las autoridades administrativas del Centro Penitenciario La Joyita y poner en conocimiento al juzgado.Al momento de iniciar la audiencia, el juez Oscar Carrasquilla explicó que desde el 7 de agosto de 2017, el señor Quintero tiene medida cautelar de detención preventiva por esta causa, y que este juzgado efectuó todos los oficios de traslado, verificó su estado antes de comenzar este acto con el Sistema Penitenciario, por lo que ahora corresponde realizar las diligencias correspondientes, a fin de reprogramar la nueva fecha de audiencia.Además del fiscal David Valentín Mendoza, estuvieron presentes el abogado particular Dimas Guevara de la firma Guevara, quien representó a Saucedo, Solis, Edgar y Kathiana Camarena; y Nicolás Brea defensa de Rueda.

Imprimir Correo electrónico