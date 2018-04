Ulloa invita a la población a no ser propagadores de noticias falsas Escrito por Redacción Web. Publicado en Nacionales

Durante la celebración de la la XLIV Cita Eucarística, celebrada este domingo en el Estadio Rommel Fernández, Monseñor José Domingo Ulloa, Arzobispo de Panamá, en su mensaje al país, pidió a la población a no ser propagadores de falsas noticias, “siguiendo el mensaje del Santo Padre cuando nos habla de la proliferación de informaciones infundadas, basadas en datos inexistentes o distorsionados, que tienen como finalidad engañar o incluso manipular al lector para alcanzar determinados objetivos”.

Agregó que el tema también tiene que ver con influenciar las decisiones políticas u obtener ganancias económicas.



Para monseñor, difundir esos mensajes falsos refleja una realidad que no mide la destrucción ni las consecuencias que causa no solo al tejido social, sino en la vida de las personas e instituciones que se ven afectadas.



Agregó que en la Iglesia Católica con respecto a la Jornada Mundial de la Juventud, la han atacado achacando exigencias que son totalmente falsas, con respecto a qué clase de familia deben acoger a los peregrinos, “cuando hemos reiterado que solo basta abrir su corazón y las puertas de su hogar para recibir al mismo Jesús, en la persona de los muchachos y muchachas. Y reitero todos estamos invitados a ser parte de este proyecto país que se llama JMJ Panamá 2019”.



En ese sentido, Ulloa invitó a los jóvenes a levantarse y ser protagonistas de su propia historia, “emulando el ejemplo de la Virgen María, aquella joven que se atrevió a dar el sí al proyecto de Dios, no temió, a pesar de lo que implicaba eso en medio de la desconfianza, de la lógica humana. Su vida de fe le dio la fuerza y la confianza en Dios la sostuvo”, indicó la Arquidiócesis de Panamá.

