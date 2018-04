Varela: El reto de la Cumbre 2018 es retomar agenda definida en Panamá Escrito por EFE. Publicado en Nacionales

EFE | El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, afirmó ayer que el desafío de la VIII Cumbre de las Américas, que iniciará hoy en Perú, será "retomar la agenda" de unidad continental "fortalecida en Panamá", que acogió la histórica edición anterior de la cita continental.

"Hace 3 años Panamá fue anfitrión de una histórica Cumbre de las Américas, donde se avanzó en la unidad de la región; la Cumbre de las Américas en Lima tendrá el reto de retomar la agenda fortalecida en Panamá", escribió en su cuenta de Twitter Varela, quien viajó ayer a Lima junto a una comitiva oficial.



La Cumbre de Panamá estuvo marcada por la histórica participación de Cuba, que entonces abrió un nuevo escenario de "unidad y diálogo continental", aunque el encuentro terminó sin que se firmara un documento de consenso debido a la controversia entre Estados Unidos y Venezuela.

"En medio de la diversidad y pluralidad política (...) hemos facilitado un diálogo franco y respetuoso (...) no hemos pretendido unanimidades", dijo al clausurar la cita Varela, quien reconoció que "en los aspectos políticos fue donde hubo diferencias".



La llegada del republicano y magnate inmobiliario Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos puso un freno a la nueva etapa en las relaciones de Washington y La Habana.



Trump prometió durante su campaña electoral endurecer la política hacia Cuba y, aunque no ha llegado a cortar las relaciones diplomáticas, retomadas bajo el mandato Obama, sí ha dejado claro que apoya mantener el embargo económico impuesto hace más de medio siglo a la isla.



Por otra parte, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se encuentra en niveles muy bajos.



Desde que Trump llegó a la Casa Blanca ha sancionado a una veintena de dirigentes chavistas, entre ellos al presidente Nicolás Maduro y a su vicepresidente, Tareck El Aissami.



El gobernante de Estados Unidos suspendió su participación en la Cumbre de Lima para coordinar desde Estados Unidos la respuesta al presunto ataque químico en Siria, pero analistas y observadores lo interpretaron como una clara señal de la falta de interés de Trump.



A mediados de febrero Perú retiró la invitación a Maduro y se acogió a lo dicho por los catorce países de la región que conforman el Grupo de Lima y otras naciones, incluyendo Estados Unidos, que vetaron la presencia del gobernante echando mano de la Declaración de Quebec del 2001.



El Grupo de Lima no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente venezolana ni las elecciones presidenciales anticipadas del 20 de mayo, en las que Maduro busca la reelección y en las que no participa la oposición.



Durante la cita regional, a la que asistirán más de 20 mandatarios, Varela sostendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de la región, y con congresistas y miembros de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.



ML | El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tendrá reuniones bilaterales este fin de semana durante una cumbre regional en Lima con los mandatarios Mauricio Macri de Argentina, Juan Manuel Santos de Colombia, Sebastián Piñera de Chile y Martín Vizcarra de Perú, dijo una portavoz del funcionario.



Pence, quien viaja a la Cumbre de las Américas luego de que el presidente Donald Trump canceló su visita, planea instar a los socios regionales de Estados Unidos a elevar la presión sobre el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, agregó la portavoz.



Con el apoyo de la Casa Blanca, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro fue excluido de la cumbre debido a sus planes de realizar una elección presidencial que la oposición está boicoteando y que muchos gobiernos consideran una farsa.



Estados Unidos ha sancionado a Maduro y docenas de altos funcionarios venezolanos, acusando a este gobierno de abusos de derechos humanos y de caer en una dictadura.



Pence estará en Lima el viernes y sábado, cuando también piensa reunirse con líderes de los países del Caribe, adelantó el portavoz.

Trump canceló sus planes de asistir a la cumbre, afirmando que necesitaba quedarse en Washington por actividades.

