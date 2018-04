El Idaan necesita recursos, dicen expertos Escrito por Thaylin Jiménez. Publicado en Nacionales

La falta de importantes decisiones políticas, presupuesto y recurso humano son las causas de que que el Idaan no esté funcionado al 100%, según los líderes de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y el exdirector de la institución, Juan Antonio Ducreut.

“El problema del Idaan es complejo: falta presupuesto y personal. Casi todos los días hay tuberías rotas, el sistema de ellos está casi colapsando.”, manifestó Gustavo Bernal, presidente de la SPIA.



Michael Morales, presidente del SIP, dijo que “no solo se trata de tener conocimientos o las mejores prácticas, si no tenemos los recursos no hacemos nada”.



Por su parte, Ducruet señaló que “aún no se han tomado las decisiones políticas para cambiar el modelo de gestión de la institución”.



Sobre si la asistencia técnica y acompañamiento que recibirá el Idaan de Aqualia, servirá para darle un verdadero cambio a la institución, Bernal indicó que “el dinero debe usarse para proyectos aquí”, mientras que Morales señaló que “la asesoría podrá beneficiarnos”.





