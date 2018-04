Juez se acoge al término de 24 horas para calificar caso de armas perdidas en el SPI Escrito por Redacción Web. Publicado en Nacionales

El juez Décimo Segundo Penal encargado, Orlado Castrellón se acogió al término de 24 horas para calificar el sumario relacionado con la pérdida de armas de fuego en la audiencia preliminar alterna por el delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, seguida a David Robles y Juan Lozano, en perjuicio del Servicio de Protección institucional (SPI).

El fiscal Anticorrupción de Descarga, Javier Mitre solicito llamamiento a juicio de Robles y Lozano como presunto infractores, al ser jefes de armamento de 2008 a 2014 y de 2014-2016, respectivamente. Por su parte, la defensa particular de Rogelio Castillo y Jacinto Gonzales, pidieron el sobreseimiento definitivo para sus representados.

Al momento de los alegatos, el fiscal Mitre mencionó que la investigación inicio en diciembre de 2015 cuando se le encuentra a un menor de edad en San Miguelito, un arma de fuego perteneciente al SPI, hecho denunciado por el abogado Edgar Torres.

A raíz de la indagatoria y diligencia del Ministerio Público se descubre que han falta 14 correderas y 13 empuñaduras que dan pie a la imputación de los cargos.Como elemento de convicción cuenta con una serie de pruebas y testimonios como inspecciones oculares, informes de inventario, conteo de armas, formularios del SPI que arrojaron irregularidades de armas que salían dañadas, en otras disponibles o reemplazadas.

Por su parte la defensa de Robles, Rogelio Castillo manifestó en su alegato que existen tres inventarios que coinciden en la existencia de todas las armas y es hasta 2015 que aparecen un arma con el estatus inservible, un año después, por lo que no hay relación y estas no fueron extraviadas en la administración de su defendido.

Por su parte Jacinto González, representante de Lozano, hizo menciona los libros de salida y entrada, donde aparecen armas que fueron prestadas a curso de Comando el 20 de enero de 2014 y no estaban señalas en el informe de Robles. No eran armas de uso, sino reemplazadas, existía un control, solicitudes de auditaría, se cambiaron el estatus de armas disponibles a inservibles. A su juicio, la línea de investigación de MP no ha sido la adecuada, ya que los armeros son quieren deberías estar acusados.



Previo a los alegatos, la defensa de Lozano solicitó proceso abreviado, misma que fue rechaza por la parte de la fiscalía, ya que hacen falta de un informe de auditoría de la Contraloría, no obstante se hizo mención a que se reconocieran los benéficos de un proceso abreviado.

Imprimir Correo electrónico