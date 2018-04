Ejecutivo veta el aumento salarial a veterinarios por "por inexequibilidad e inconveniente" Escrito por Redacción Web. Publicado en Nacionales

Unos 320 médicos veterinarios que laboran en el sector público no podrán ver el incremento salarial escalonado contenido en el proyecto de Ley 574, relativo al ejercicio de la medicina veterinaria y su escalafón, toda vez que el Ejecutivo la objetó parcialmente por inexequibilidad e inconveniente, dio a conocer en un comunicado la Asamblea Nacional.



El Ejecutivo expresó, mediante misiva, que entiende las buenas intenciones del proyecto de Ley aprobado por el Legislativo.

El proyecto de Ley 574 fue ampliamente consultado y consensuado en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, y en la misma participaron la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios, estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Panamá y representantes del Ministerio de Salud.

Los diputados coincidieron en señalar que los veterinarios se esfuerzan cada día por tener un mundo más sano y un futuro mejor, ya que ellos identifican diariamente brotes, localizan agentes patógenos y controlan las fronteras, certificando animales y productos, por ello son servidores de la Salud Pública y Sanidad Animal.

En este sentido, la Asamblea Nacional se ha caracterizado en la elaboración de leyes que promueven la seguridad alimentaria, que benefician al sector agropecuario y, en ese sentido a la medicina veterinaria, que tanta importancia ha tenido a través del tiempo para prevenir la entrada de enfermedades provenientes de otros países.

De acuerdo con el Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha sido enfático en señalar que el proyecto, que fue aprobado por la Asamblea Nacional, carece de todas las estimaciones de costos inherentes, pues no se tienen fuentes de financiamiento garantizadas para cubrir el alto impacto presupuestario en el año 2018 ni en vigencias posteriores.

El Ejecutivo señala que, con esta propuesta legislativa, se pretende disponer el incremento de salarios que no están contemplados en la Ley de Presupuesto General del Estado y que no derivan de las facultades constitucionales que tiene el órgano Legislativo en materia presupuestaria, lo que a todas luces es un vicio de inconstitucionalidad, ya que tiene prohibido ordenar o autorizar otras partidas y programas no previstos en el Presupuesto.

