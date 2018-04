Gobierno mantiene diálogo con buhoneros de la Vía Transístmica Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública comunica que con motivo de los trabajos del Proyecto de Ampliación de la Vía Transístmica desde Plaza Ágora hasta San Isidro, se adelanta un proceso de diálogo con sesenta y nueve (69) comerciantes informales que deben desocupar el área de servidumbre de esta carretera específicamente en el tramo Estación 180 - Ojo de Agua, para poder avanzar con las obras que beneficiarán a más de 600 mil habitantes que transitan diariamente desde y hacia el distrito de San Miguelito.

Dicho proceso amistoso tiene como finalidad garantizar el derecho al libre tránsito, la seguridad vial y colectiva de la población en general, así como la de los propios comerciantes informales asentados de manera ilegal en esta servidumbre, lo que impide avanzar con el desarrollo del Proyecto vial de 8 kilómetros, que fue debidamente adjudicado mediante licitación pública por el monto de $87,578,456.02 y actualmente registra un avance de 15%.



Para procurar que estos comerciantes informales puedan reanudar sus actividades económicas en otra parte del territorio nacional en condiciones de seguridad y donde no se obstaculice el libre tránsito, el Gobierno de Panamá, les ha ofrecido un apoyo económico analizando caso por caso, la condición de las estructuras de los comerciantes informales que serán removidas de la servidumbre.



La remoción de las estructuras, anuncios publicitarios y cualquier otra edificación o instalaciones en la servidumbre del Proyecto se fundamenta en el artículo 5 del Decreto No. 687 de 11 de octubre de 1944 y en la Resolución del MOP No. 002 de 5 de enero de 2011.





Imagen: PanamaTourNet

